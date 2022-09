Crollo di calcinacci al liceo Politi: gli studenti scioperano, interviene la Cgil

La segreteria provinciale della Cgil ha scritto una lettera al dirigente scolastico del liceo Politi, al commissario del Libero consorzio e al prefetto segnalando le precarie condizioni dell'edificio scolastico dove sarebbero state segnalate cadute di calcinacci.

"Ieri - scrive nella lettera aperta il segretario generale Alfonso Buscemi - gli studenti hanno protestato non frequentando le lezioni". In seguito all'intervento dei vigili del fuoco, non essendo stata trovata una soluzione al problema, anche oggi è stato ripetuto lo sciopero".

La Cgil fa sapere di essersi interessata del problema, di avere preso contatti con la direzione e avere appreso che i locali dell'istituto erano stati in parte interdetti per il rischio di caduta di calcinacci. La segreteria del sindacato chiede di evitare "inutili rischi" e annuncia un’assemblea per decidere "se e come continuare le modalità di protesta in assenza di risposte concrete ed immediate".