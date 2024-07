Liceo Empedocle, cerimonia di consegna dei diplomi e riconoscimenti speciali alle studentesse più meritevoli

Venerdì 12 luglio alle 17, nella palestra della sede centrale del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento si svolgerà la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni che si sono diplomati nell’anno scolastico 2023/24. L’evento, che costituisce momento di commiato per gli studenti e di orgoglio per l’istituto in tutte le sue componenti, vedrà la comunità scolastica consegnare ai diplomati, in toga e tocco, l’attestato che testimonia la felice conclusione del loro percorso scolastico e l’inizio della nuova avventura nel mondo dell’università o del lavoro.

Previsto anche il conferimento di due prestigiosi premi assegnati agli studenti più meritevoli del liceo che, da sempre, si impegna nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Si tratta del premio “Finazzi Agrò” che la famiglia dell’avvocato Giovanni Finazzi Agrò offre per onorare il ricordo dell’illustre congiunto, ex sindaco di Agrigento ed ex alunno del liceo classico Empedocle.

Sarà consegnato inoltre il premio destinato all’alunna più meritevoleche la famiglia Tedesco ha istituito per onorare il ricordo della preside Maria Teresa Buscemi.

Infine si darà l’attestato alle 3 classi Cambridge che con successo, per il secondo anno dalla sua istituzione, hanno completato il ciclo di studi Igcse (English as a second language, history e maths).