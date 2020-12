"Trovato a spasso con un coltellaccio di 17 centimetri": denunciato

E’ stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di complessivi 17 centimetri. E’ un cinquantottenne il licatese che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è porto abusivo di arma.

Il coltellaccio, con sette centimetri di lama, è saltato fuori durante la perquisizione personale alla quale è stato sottoposto il cinquantottenne che è incappato in un posto di controllo dei poliziotti del commissariato di Licata. Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo per prevenire e reprimere i reati, ma anche per garantire il pieno rispetto delle regole anti-Covid. In realtà, durante quel posto di blocco, i poliziotti si sono insospettiti perché l’uomo ha iniziato a manifestare insofferenza e nervosismo. Ecco perché gli agenti, per non lasciare di fatto nulla al caso, hanno deciso di procedere a perquisizione personale. Ed è proprio durante questa verifica che è saltato fuori il coltellaccio. Il licatese non ha saputo, o forse non ha voluto, fornire spiegazioni, né giustificazioni sul perché fosse in possesso di un coltello lungo complessivamente 17 centimetri di cui sette di lama. L’arma bianca è stata, naturalmente, subito sequestrata. Il cinquantottenne è stato invece denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per porto abusivo di arma.