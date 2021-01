Trova un portafogli con oltre mille euro e lo consegna alla polizia municipale

Trova un portafogli con oltre mille euro e, senza pensarci due volte, lo consegna alla polizia municipale. Vigili urbani che rintracciano, immediatamente, il proprietario - un anziano - e glielo restiuiscono. Protagonista di quello che è stato un gesto memorabile un licatese di 48 anni: Giuseppe Frisicaro. La prossima settimana il sindaco di Licata, Pino Galanti, riceverà al Comune Giuseppe Frisicaro.

“In altri tempi avrei detto – è il commento del sindaco Pino Galanti – che intendo stringere in un forte abbraccio il licatese che si è reso protagonista di un gesto nobilissimo. Il Covid me lo impedisce, ma ho comunque deciso di ricevere al Comune il signor Giuseppe Frisicaro per complimentarmi personalmente con lui per quanto ha fatto. La sua azione dimostra che, oltre ai fatti di cronaca che abbiamo già condannato pesantemente, Licata è molto di più. La nostra è una terra, ed anche durante questa lunga pandemia è stato dimostrato, in cui le persone per bene sono la stragrande maggioranza. Una comunità solidale, che non si volta mai dall’altra parte, ma tende la mano per sostenere chi ha bisogno. Non abbiamo mai smarrito i valori veri, non abbiamo mai perso di vista l’importanza della persona. I licatesi sono decisamente migliori di come, a volte, vengono rappresentati”.