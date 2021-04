"Nessun abuso nei trasferimenti degli infermieri", archiviata inchiesta a vertici dell'Asp

I dirigenti, secondo il gip che ha rigettato l'opposizione, hanno perseguito "una finalità di interesse collettivo. L'eventuale pregiudizio non è stato intenzionale"

"Nessun abuso nei trasferimenti degli infermieri, i dirigenti hanno perseguito una finalità di interesse collettivo". Lo scrive il gip di Agrigento, Alessandra Vella, cha ha archiviato l'inchiesta, avviata in seguito alle denunce di sei infermieri che, nel 2016, si sono rivolti alla magistratura ritenendosi danneggiati dal trasferimento dall'ospedale di Licata, che aveva personale in esubero, a quello di Agrigento, che aveva un organico carente.

Il giudice, trasferito nei giorni scorsi alla Corte di appello di Palermo, dopo avere sentito tutte le parti in udienza ha chiuso il caso riguardante l'ex general manager dell'Asp, Lucio Salvatore Ficarra, e altri quattro dirigenti: Salvatore Lombardo, Loredana Di Salvo, Vincenzo Pezzino e Giuseppe Amico, iscritti sul registro degli indagati con l’accusa di abuso d’ufficio.

"E' stata un'indagine superficiale, rimasta in ghiaccio per anni prima che venisse richiesta l'archiviazione senza alcuna attività. Ci sarebbero tanti aspetti, invece, da mettere a fuoco nel funzionamento della sanità agrigentina che questa vicenda mette in luce". Così l'avvocato Antonino Catania si era opposto alla richiesta del pubblico ministero Gianluca Caputo di archiviare il caso.

Il difensore degli infermieri sollecitava nuove indagini, fra cui l'audizione di due autrici della stessa querela e l'acquisizione di alcuni documenti. I difensori degli indagati - gli avvocati Vincenza Gaziano e Maria Giambra - avevano ribadito la correttezza sul piano formale degli atti amministrativi che, secondo la loro versione, recepita pure dal giudice, non avevano integrato alcun reato. "La prosecuzione delle indagini - sottolinea il giudice - sarebbe meramente esplorativa e, quindi, superflua".