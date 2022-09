Deve scontare oltre 10 anni di carcere per tentato omicidio: arrestato 51enne

I poliziotti del commissariato di Licata hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla procura generale di Palermo, a carico di A.C., 51 anni, di Licata, che deve scontare una condanna per le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di armi, violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, minaccia aggravata e ricettazione.

Il cinquantenne, 8 anni fa, aveva sparato ad un vicino di casa non riuscendo a ucciderlo per la pronta reazione della vittima. L'uomo è stato portato al carcere di Agrigento per scontare la pena di 10 anni, 10 mesi e 14 giorni di reclusione.