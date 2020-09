"Ai domiciliari per tentato omicidio, strappa il braccialetto elettronico ed evade": arrestato

Strappa il braccialetto elettronico e si allontana dall’abitazione dove era stato collocato agli arresti domiciliari. I carabinieri di Licata, avviando in maniera fulminea perlustrazioni e ricerche, hanno poco dopo ritrovato e arrestato – per evasione dai domiciliari, appunto - il giovane. Si tratta del ventenne Francesco Amatore che era stato arrestato – sempre dai militari dell’Arma della compagnia di Licata – lo scorso 23 giugno per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Il giovane era stato accusato di avere inferto una coltellata alla nuca al compagno della madre.

Nella tarda mattinata di ieri, l’arresto del giovane licatese è stato convalidato. Il giudice ha disposto la sua sistemazione in una comunità dell’Agrigentino.

Nel pomeriggio del 23 giugno scorso, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata è arrivato, con una brutta ferita da arma da taglio alla nuca, un ventisettenne. I carabinieri, avvisati dai medici, in poche ore, hanno interrogato il ferito ed è scattato l'arresto per il ventenne che è stato trasportato in carcere.

All'origine del gesto pare ci sarebbe la gelosia dell'indagato nei confronti dell'uomo con cui avrebbe avuto diversi litigi. Fino ad arrivare all'aggressione che per poco non scaturiva in tragedia.