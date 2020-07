"Tenta di uccidere il compagno della madre a coltellate per gelosia", 20enne resta in carcere

Ricorso rigettato e ordinanza in carcere confermata. Il tribunale del riesame di Palermo, al quale si è rivolto il difensore, l'avvocato Francesco Lumia, non modifica il provvedimento restrittivo emesso dal gip di Agrigento, Stefano Zammuto, che aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia in cella, per l'accusa di tentato omicidio, per il ventenne Francesco Amatore, fermato dai carabinieri il 23 giugno, alcuno ore dopo l'episodio.

Il giovane è accusato di avere inferto una coltellata alla nuca al giovane compagno della madre. Durante l'interrogatorio ha dato una versione dei fatti confusa, dicendo di avere un'amnesia e di essere in stato di shock. Ai carabinieri aveva rilasciato alcune dichiarazioni spontanee sostenendo di averlo colpito dopo una sorta di raptus e ammettendo, in sostanza, i fatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quel pomeriggio, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata è arrivato, con una brutta ferita da arma da taglio alla nuca, un ventisettenne. I carabinieri, avvisati dai medici, in poche ore, hanno interrogato il ferito ed è scattato l'arresto per il ventenne che è stato trasportato in carcere. All'origine del gesto pare ci sarebbe la gelosia dell'indagato nei confronti dell'uomo con cui avrebbe avuto diversi litigi. Fino all'aggressione che per poco non scaturiva in tragedia. L'uomo, che ai carabinieri ha detto che, a suo giudizio, il ragazzo non voleva ucciderlo, è stato dimesso.