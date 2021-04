Maschera sul volto e armati di pistola tentano rapina in una tabaccheria

L’inattesa, per i malviventi, reazione da parte del proprietario li ha, entrambi, messi in fuga senza riuscire a portare via nulla. Indaga la polizia

In due, con il volto travisato da una maschera e uno armato di pistola, hanno tentato una rapina ai danni di una tabaccheria di via Gela. E’ accaduto all’alba di sabato, ma la notizia è trapelata dal fitto riserbo investigativo soltanto nella giornata di ieri. L’inattesa, per i malviventi, reazione da parte del proprietario li ha, entrambi, messi in fuga senza riuscire a portare via nulla. Così come erano entrati dalla porta d’ingresso, di fatto, a gambe levate, i due sono scappati con le mani vacanti. A chiamare la polizia è stato lo stesso titolare dell’attività commerciale, un licatese cinquantenne. Sul posto, si è subito precipitata la prima pattuglia disponibile del commissariato. Gli agenti hanno effettuato una prima ricostruzione dell’episodio di microcriminalità e hanno subito, inevitabilmente, avviato le ricerche dei due mancati rapinatori lungo tutte le strade circostanti. Nessuna traccia è però, saltata fuori dei due. I criminali pare, infatti, che si siano dileguati nel nulla.

E’ stata, naturalmente, avviata l’attività investigativa. Gli agenti hanno acquisito subito le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Immagini che sono state passate in rassegna a “caccia” di indizi o elementi per poter dare un nome e cognome ai due balordi. E’ stato, chiaramente, anche sentito il proprietario della tabaccheria che non ha saputo fornire indicazioni, ad esempio, su un dettaglio che non è di poco conto, ossia se l’arma che uno dei due delinquenti impugnava fosse vera o giocattolo. E’ stata, come sempre avviene in casi di questi casi, notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento che coordinerà l’inchiesta dei poliziotti del commissariato di Licata.