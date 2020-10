Coronavirus, due nuovi positivi a Licata dove è record di contagi: 18 gli infettati

Due donne - una di 22 anni e l'altra di 46 - sono risultate, e sono soltanto le ultime in ordine di tempo, positive al coronavirus. Licata raggiunge, di fatto, il record di ben 18 contagiati.

"La comunicazione di ulteriori due casi di contagio - rendono noto dal comando della polizia municipale - è stata appena ricevuta. Anche in questo caso, le persone risultano, entrambe, non ricoverate ma sottoposte all'obbligo dell'isolamento domiciliare. Sale a 18 - confermano dalla polizia municipale - il numero complessivo di persone attualmente positive". Appena ieri sera, sempre a Licata, era stato notificato il contagio di altre tre persone, anche loro in isolamento nelle loro abitazioni.