Tampona una Fiat 500 e scappa: donna finisce in ospedale, denunciato "pirata della strada"

Smart tampona su una fiancata, lungo via Palma a Licata, una Fiat Cinquecento con alla guida una donna. Anziché fermarsi e verificare se era necessario o meno prestare soccorso alla donna, qualora fosse rimasta ferita, il conducente della Smart ha accelerato e s'è subito dileguato dalla zona. Un altro "pirata della strada", esattamente come era avvenuto nei giorni scorsi a San Leone.

La donna, che era alla guida della Fiat Cinquecento, è stata portata, in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" e poi, dopo gli accertamenti sanitari ritenuti necessari dai medici, è stata al commissariato per denunciare quanto le era, suo malgrado, accaduto. La donna ha fornito, ai poliziotti, colore, modello del veicolo ed ha indicato anche due testimoni che hanno assistito all'incidente stradale.

I poliziotti del commissariato di Licata - coordinati dal vice questore Cesare Castelli - hanno subito avviato le ricerche. Per prima cosa sono state visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti su via Palma, all'altezza di via Dora. Immagini che si sono rivelate utili visto che hanno permesso, agli agenti, di acquisire la parziale targa della Smart. Le ricerche dei poliziotti hanno dato esito positivo perché sono arrivate alla completa identificazione del conducente della Smart: un ragazzo licatese di 22 anni. Un giovane che, una volta rintracciato, ha subito ravvedimento, esprimendo rammarico per il comportamento tenuto. Pentito o meno per essere scappato, il ventiduenne è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, per le ipotesi di reato di fuga e omissione di soccorso.