"Gestiva piazza di spaccio, utilizzando minori come vedetta": arrestato 61enne

Il 61enne è stato bloccato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla sezione Riesame del tribunale di Palermo

Un sessantunenne, disoccupato, di Licata è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla sezione Riesame del tribunale di Palermo. L’uomo era rimasto coinvolto, lo scorso anno, in un’attività investigativa condotta dai carabinieri di Licata, nell’ambito della quale era emerso quale personaggio di spicco nella gestione di una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti in cui venivano utilizzati anche minorenni con compiti di vedetta, incaricati di rilevare l’eventuale presenza di forze dell’ordine nel quartiere.

Arrivato il provvedimento di ordinanza di custodia cautelare, emesso appunto dal Riesame di Palermo, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia dell'Arma di Licata hanno subito arrestato il sessantunenne che è stato sottoposto ai domiciliari.