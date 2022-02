Con vernice spray rossa hanno realizzato una scritta ingiuriosa contro i carabinieri, aperta un'inchiesta

Una scritta ingiuriosa, pesantemente ingiuriosa, contro i carabinieri. A ritrovarla, durante un consueto servizio di controllo e perlustrazione del quartiere popolare di via Appennino, sono stati proprio i militari dell’Arma. Quattro parole – realizzate con vernice spray rossa – che naturalmente non potevano passare inosservate. Verosimilmente la scritta potrebbe essere stata realizzata, lungo il muro che costeggia la scalinata di via Monfalcone, durante le ore notturne. Il Comune di Licata, con i suoi operai, non appena ricevuta la segnalazione, si è subito mobilitato per cancellare quelle offensive parole. Una frase che, di fatto, ieri mattina, non esisteva già più.

I militari dell’Arma della stazione, gli stessi che hanno appunto trovato la frase ingiuriosa, hanno avviato le indagini per provare ad identificare chi, “armato” di bomboletta spray, ha scritto quelle pesantissime parole. Non sarà naturalmente semplice. E come sempre avviene, purtroppo, nessuno – nel quartiere popolare di via Appennino, dove ci sono più persone sottoposte ai domiciliari o in stato di sorveglianza speciale, - avrebbe visto, né sentito nulla.

Appare scontato, anche se non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che i militari dell’Arma abbiano già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati in tutto l’intero quartiere, un rione un po’ difficile. Non filtra nessuna indiscrezione su possibili, eventuali, sospettati (quali autori dell’ingiuriosa scritta), né sull’attività investigativa dei militari dell’Arma. Appare però scontato – ma servirà che le indagini progrediscano per averne piena conferma – che quelle parole di pesante offesa contro i carabinieri siano state scritte proprio da qualcuno che vive in quel rione.