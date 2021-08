Scoppia la batteria della bicicletta elettrica, gravi ustioni per un pensionato di 73 anni

Un 73enne di Licata ha riportato ustioni su circa il 40 per cento del corpo in seguito allo scoppio della batteria di una bicicletta elettrica. L'incidente si è verificato all'alba, alle 6,30 circa, a Licata. Scattato l'allarme, da Caltanissetta s'è levato in volo un elisoccorso del 118 con medico rianimatore a bordo. L'elicottero ha raggiunto l'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove, nel frattempo, l'anziano era stato trasferito.

Il medico rianimatore dell'elisoccorso ha stabilizzato il pensionato e lo ha trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove il settantatreenne è stato ricoverato al Centro grandi ustioni.

L'anziano - che una decina di giorni addietro avrebbe subito, secondo quanto emerge in questi minuti, un delicato intervento chirurgico al cuore - sarebbe in gravi condizioni. Sull'anomalo incidente di Licata, sta indaganto la polizia.