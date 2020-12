"Gestiva scommesse sportive illegali", scattano maxi multa e denuncia per barista

Calcio balilla e tavolo da biliardo abusivi e raccolta illecita di scommesse sportive attraverso un pc collegato a una piattaforma on line sprovvista delle autorizzazioni necessarie per operare in Italia.

I carabinieri e i funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli hanno effettuato un controllo in un bar di Licata e hanno elevato una maxi sanzione amministrativa da 50mila euro nei confronti del gestore del Centro elaborazione dati che è stato pure denunciato per esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse sportive.

In seguito al risultato dell’operazione di controllo, secondo quanto fa sapere l'Agenzia delle dogane, è stata avviata una verifica tributaria "mirata all’accertamento dell’imposta unica evasa, oltre al recupero dell’imposta sugli intrattenimenti relativa all’utilizzo dei tavoli da gioco per i quali il gestore non ha esibito prova di avvenuto pagamento per l’anno in corso".