"Guida ubriaco un ciclomotore e scappa all'Alt della polizia", inseguito e denunciato un giovane

Guidava un ciclomotore con una targa vistosamente manomessa ed alterata. Alla vista dei poliziotti del commissariato di Licata, provando a scampare il controllo, ha accelerato e ha iniziato a mettere in pericolo se stesso, ma anche altri scooteristi ed automobilisti. Ad un certo punto, il giovane licatese ha anche abbandonato il mezzo ed è scappato a piedi. E' stato però rintracciato dai poliziotti che hanno capito subito che era ubriaco. E' stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari e alla fine è stato denunciato alla Procura.

Le ipotesi di reato che gli sono state contestate sono: resistenza a pubblico ufficiale, falsità materiale, uso di atto falso e guida in stato di ebbrezza.

Il fatto

I poliziotti del commissariato di Licata - che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli - nella giornata di lunedì hanno notato due giovani, a bordo di un ciclomotore, senza casco di protezione. I due, alla vista della pattuglia, provando a sottrarsi al controllo, sono appunto scappati. Il conducente ha adottato una guida pericolosa per l’incolumità propria e degli altri utenti della strada - scrive la Questura di Agrigento - . Dopo un breve inseguimento, il ciclomotore è stato abbandonato e il conducente è, appunto, scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno subito controllato il ciclomotore che aveva una targa vistosamente manomessa e con alcune palesi alterazioni. Gli accertamenti hanno consentito però l’identificazione del proprietario che è stato dunque rintracciato e riconosciuto dagli stessi poliziotti che lo avevano inseguito.

Gli agenti, notando lo strano comportamento e intuendo che quel giovane poteva essere ubriaco, lo hanno portato in ospedale dove è stato sottoposto al controllo alcolemico che ha dato esito positivo. Oltre alla denuncia alla Procura - per più titoli di reato - al ragazzo sono state elevate sanzioni per circa duemila euro per le numerose inosservanze di norme comportamentali: guida senza casco, guida senza patente poiché mai conseguita, circolazione di veicolo privo di assicurazione Rca obbligatoria, velocità non commisurata alle condizioni ambientali).