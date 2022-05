Festa del santo patrono, scoppia la rissa in centro: almeno tre feriti in ospedale

Una decina di persone coinvolte, almeno tre persone finite al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" e due licatesi portati in caserma ed identificati. E' questo il "bilancio" del parapipiglia scoppiato stanotte, tra piazza Della Vittoria e via Sottotenente Sapio, a Licata. Una maxi rissa, mentre la città del Faro è in festa per il santo patrono.

Sul posto del tafferuglio sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti del locale commissariato. Tutto è ancora in fase di ricostruzione e si attendono ancora conferme ufficiali ed istituzionali sia sulle motivazioni che hanno fatto scoppiare la rissa, sia sui numeri dei coinvolti e di coloro che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari.