Maxi rissa fra gruppi di ragazzini e genitori per un profilo falso su facebook, due ferite

Maxi rissa fra ragazzini per un falso profilo facebook: in due finiscono in ospedale e intervengono i carabinieri che stanno svolgendo degli accertamenti sull'episodio che ha visto, in un secondo momento, il coinvolgimento delle famiglie.

Tutto è nato da una lite tra ragazzini che avevano creato un profilo falso su facebook di una conoscente. La giovane, dopo essersi accorta di quanto era accaduto, avrebbe protestato venendo, invece, aggredita e picchiata. L'intervento delle due famiglie ha ulteriormente surriscaldato gli animi.

La ragazzina e la madre sono finite all'ospedale San Giacomo d'Altopasso per dei piccoli traumi. Sono intervenuti pure i carabinieri che hanno avviato degli accertamenti sull'episodio per verificare se sono stati commessi reati perseguibili d'ufficio.