Scoppia la rissa fra più gruppi di giovani, tutti gli esagitati sono riusciti a dileguarsi

All'arrivo delle pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e agenti della Municipale dei coinvolti non c'era più alcuna traccia

Maxi scazzottata fra diversi gruppi di giovani in piazza Gondar a Licata. Di fatto, dopo il tafferuglio dei giorni scorsi di cui s'è anche occupato "Chi l'ha visto?", in pieno centro s'è registrata una nuova rissa, divampata verosimilmente per futili motivi. Sul posto, scattato l'allarme, sono state fatte convergere tutte le pattuglie disponibili delle forze dell'ordine presenti sul territorio.

Dell'attività investigativa si stanno occupando i poliziotti del commissariato di Licata. All'arrivo delle pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e agenti della Municipale degli esagitati non c'era più alcuna traccia: tutti sono riusciti a scappare a gambe levate, facendo perdere ogni loro traccia.

Adesso, i poliziotti stanno - inevitabilmente - verificando se qualcuno, con ferite sospette, si sia presentato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso".