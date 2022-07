Maxi rissa con coltelli nel centro storico, cinque arresti

I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato cinque extracomunitari per l'accusa di rissa aggravata. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione dei cittadini che segnalavano una scazzottata.

Al loro arrivo in una via del centro storico i giovani si stavano ancora picchiando e non hanno accennato a fermarsi neppure dopo averli visti.

Uno dei partecipanti alla zuffa, secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dalla Questura, avrebbe tentato di disfarsi di un coltello: un altro è stato occultato in un vaso di fiori e ritrovato poco dopo.

I cinque extracomunitari, a causa delle numerose ferite riportate durante la rissa, venivano curati dai sanitari del 118 prima dell'arresto. Il pm di turno li ha posti ai domiciliari nell'attesa della convalida.