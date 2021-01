Abusivismo edilizio, riprendono le demolizioni: 6 gli stabili che verranno rasi al suolo

Quattro sulla costa e due in centro abitato. Riprenderanno la prossima settimana - sono sei quelle programmate - le demolizioni degli immobili abusivi già acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Licata. Gli immobili sulla fascia costiera sono stati realizzati all'interno della fascia sottoposta ad inedificabilità assoluta, ossia entro 150 metri dalla battigia. Dagli uffici comunali - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia -, bocche rigorosamente cucite sia sul giorno esatto in cui le ruspe torneranno in azione che sull'ubicazione degli immobili da radere al suolo.