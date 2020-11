Armato di pistola rapina tabaccheria, bottino magro: è "caccia" al criminale

Con il volto coperto e armato di pistola ha rapinato una tabaccheria di corso Roma. Un delinquente solitario è entrato in azione, martedì sera: poco prima dell’orario di chiusura dell’esercizio commerciale, e senza alcun timore ha minacciato la proprietaria. Il bottino è stato assai scarso: 40 euro e due pacchetti di sigarette. Ma è pur sempre stata una rapina a mano armata. Un reato su cui hanno già avviato le indagini i carabinieri della locale compagnia.

Il rapinatore, arraffato lo pseudo bottino, è immediatamente scappato lungo le strade circostanti ed è riuscito a far perdere ogni sua traccia. Non ci sono conferme istituzionali – sull’episodio è stato mantenuto il più fitto riserbo - , ma non è escluso che i carabinieri possano già aver acquisito eventuali filmati da impianti di video sorveglianza pubblici o privati. E’, del resto ormai, la procedura investigativa. Qualora, naturalmente, fossero stati acquisiti filmati d’interesse investigativo, le indagini potrebbero subire un impulso decisivo per identificare – anche se pare che il rapinatore solitario abbia badato a non lasciarsi tracce dietro le spalle – il delinquente. Servirà, verosimilmente, del tempo affinché, appunto, le indagini proseguano.