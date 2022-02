Armato di pistola, urla e minaccia i dipendenti di supermarket: due i criminali in fuga

Un uomo, armato di pistola, ha rapinato il supermercato "Paghi poco" di corso Serrovira a Licata. Il malvivente, con il volto coperto da un passamontagna, ha fatto irruzione poco prima dell'orario si chiusura e minacciando chi era alle casse si è fatto consegnare tutti i soldi. Ad attenderlo, all'esterno dell'esercizio commerciale, su un ciclomotore con il motore acceso, un complice. Un altro giovane che non appena il rapinatore è tornato sui suoi passi è scappato a gran velocità.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Licata che, dopo aver setacciato l'intera zona senza però riuscire a rintracciare i delinquenti, hanno subito acquisito i filmati dell'impianto di videosorveglianza. L'attività investigativa è appena iniziata e subito, naturalmente, è stata avvisata la Procura di Agrigento.

Il bottino che ha arraffato il delinquente non è stato - stando a quanto filtra in questo momento - ingente: i due sono riusciti a portar via appena 200 euro.