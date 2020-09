La rapina al distributore di carburanti, ritrovata l'auto usata: è devastata dalle fiamme

Questa volta - contrariamente a 18 giorni prima - è stata ritrovata bruciata. Il segnale chiaro e inequivocabile che abbiano voluto cancellare tracce e indizi possibilmente rimasti nell'abitacolo di quell'autovettura utilizzata per mettere a segno, sabato sera, la rapina ai danni della Sicilpetroli lungo la statale 115.

A ritrovare il mezzo, carbonizzato, sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. Era poco distante, in mezzo alla campagna, dal distributore di carburante razziato dai due criminali, uno dei quali aveva in pugno una pistola. Ancora una volta l'auto è risultata essere rubata. Non ci sono certezze categoriche - spetterà all'attività investigativa mettere dei punti fermi - ma non è da escludersi, visto il quasi identico modus operandi, che fra i due colpi possa esserci un collegamento. E' stata sempre la stessa "mano" ad agire? Se lo stanno chiedendo anche i poliziotti.