"Preso con droga e armi clandestine nel garage", 53enne ai domiciliari

Sorpreso con droga, armi clandestine e munizioni nel garage della propria casa di campagna finisce agli arresti domiciliari. Si tratta di Angelo Consagra, 53 anni, di Licata. Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, nelle prossime ore deciderà se convalidare l'arresto, eseguito dai carabinieri, ed eventualmente quale misura cautelare applicare.

Il pubblico ministero Gloria Andreoli chiede di disporre i domiciliari. L'indagato, che ha nominato come difensore l'avvocato Gianfranco Pilato, non si è presentato all'interrogatorio di convalida per ragioni di salute. I militari, nel corso di una perquisizione nell'appartamento di contrada Bugiades, hanno trovato 90 grammi di marijuana, due carabine ad aria compressa sprovviste di numeri e contrassegno, cinque tubi modificati per un concegno artigianale da sparo, una fiocina e numerose munizioni.

Nei suoi confronti, nella notte fra domenica e lunedì, è scattato l'arresto per le ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.