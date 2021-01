Il presidente del Consiglio s'è vaccinato, Russotto: "Proteggere se stessi e gli altri"

Giuseppe Russotto, presidente del consiglio comunale di Licata, come operatore sanitario, è stato appena vaccinato conto il Covid-19.

“Nella qualità di operatore sanitario – è il commento del presidente del consiglio comunale di Licata – ho avuto il privilegio di ricevere il vaccino anti Covid. Come rappresentante delle istituzioni invito a sgomberare il campo dalla polemiche. Vaccinarsi è fondamentale per battere il virus, non ci sono forme negazionistiche che tengano. Proteggere se stessi e gli altri dal Covid 19 è un dovere e possiamo farlo grazie al vaccino. Invito perciò tutti, non appena sarà il proprio turno, a non esitare a vaccinarsi. Grazie al vaccino ritorneremo a dare gioia e salute alle nostre famiglie. Vaccinatevi, insieme torneremo a vivere”.