Porto turistico e oneri concessori, Cga: provvedimento Comune illegittimo

Il provvedimento adottato dal Comune è illegittimo, la società Iniziative immobiliari Spa nulla deve all'ente. S'è conclusa - con sentenza del Cga di ieri - la vicenda che ha visto contrapposti il Municipio di Licata e la società che ha realizzato il porto turistico di Licata, impresa difesa

dall’avvocato Girolamo Rubino.

L'amministrazione comunale di Licata aveva chiesto alla società, per la prima volta soltanto a lavori ultimati, il pagamento degli oneri concessori per circa 6.000.000 di euro. Il Cga ha disposto mirati accertamenti ed ha nominato un organismo verificatore collegiale che ha depositato una perizia con cui era stato accertato che il valore degli oneri di urbanizzazione quantificabili per i soli parcheggi ed aree a verde realizzati dalla "Iniziative Immobiliari spa" ammontava a 5.812.331,3 euro, mentre il valore degli oneri di urbanizzazione che il Comune poteva richiedere per la realizzazione delle strutture commerciali ammontava a 3.202.098,99 euro. Di fatto, dunque, secondo quanto è stato ricostruito dall'avvocato Girolamo Rubino, era stata confermata la tesi della società secondo cui nulla era dovuto al Comune.

Ieri, 31 dicembre, è arrivata la sentenza. Il Cga, avallando le risultanze della perizia, ha messo la parola fine alla lunga vicenda giudiziaria, accertando definitivamente l’illegittimità del provvedimento adottato dal Comune di Licata.