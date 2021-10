Villa comunale "Regina Elena", si inaugura un parco inclusivo

Sarà inaugurato venerdì 22 ottobre a Licata il primo parco inclusivo all'interno della villa comunale "Regina Elena". Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Galanti, e con il coordinamento dell’assessore alle pari opportunità Violetta Callea, è stato finanziato dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, dipartimento Famiglia e Politiche sociali.

“Il parco, denominato 'Un Parco per tutti', nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale – commentano il sindaco e l’assessore Callea - di promuovere l’inclusione sociale, con l’eliminazione delle barriere architettoniche, in modo da consentire accesso e fruizione anche ai bambini diversamente abili. I giochi inclusivi presenti nel parco possono essere utilizzati da bambini in età prescolare e scolare”.