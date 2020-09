Società inesistenti create a tavolino per truffare l'Inps, si blocca processo a 63 imputati

Società inesistenti create a tavolino con l’esclusiva finalità di truffare l’Inps: a distanza di tre anni e mezzo dai rinvii a giudizio, il dibattimento non decolla. Questa mattina c'è stato un rinvio della nuova udienza, davanti ai giudici della seconda sezione penale presieduta da Wilma Angela Mazzara, perchè i testi citati dal pubblico ministero non si sono presentati.

Si torna in aula il 27 ottobre. La presunta organizzazione, sostiene l’accusa, “fabbricava” aziende che operavano nel settore agricolo. Sulla carta risultavano decine di assunzioni di braccianti che in realtà servivano solo, una volta terminati i rapporti di lavoro “fantasma”, a incassare i soldi dell’indennità di disoccupazione ma non solo: i falsi posti di lavoro servivano pure per incassare i contributi pensionistici e persino le indennità per malattie. L’indagine della Guardia di Finanza che ha passato al setaccio l’attività, in realtà ritenuta inesistente, di alcune società ha portato a 63 rinvii a giudizio.

Ecco l’elenco degli imputati: Angelo Amato, 34 anni, di Licata; Vincenzo Amato, 30 anni, di Licata; Giuseppa Elisa Cuttitta, 40 anni, di Licata; Ignazio Amato, 71 anni, di Licata; Angela Carità, 63 anni, di Licata; Ottavio Giuseppe Amato, 61 anni, di Licata; Vincenza Cinzia Sorriso, 44 anni, di Licata; Patrizia Accursio, 40 anni, di Licata; Calogero Amato, 63 anni, di Palma; Domenico Savio Ballacchino, 39 anni, di Licata; Giovanna Pietrina Paola Ballacchino, 48 anni, di Licata; Angelo Barbera, 42 anni, di Licata; Gaspare Buscemi, 48 anni, di Licata; Angelo Cacciato, 37 anni, di Canicattì; Marco Calà, 37 anni, di Licata; Angelo Cammilleri, 52 anni, di Licata; Francesco Candiano, 65 anni, di Licata; Veronica Candiano, 27 anni, di Licata; Angelo Catania, 33 anni, di Licata; Paolo Catania, 54 anni, di Palma; Giovanni Centorbi, 46 anni, di Licata; Angelo Consagra, 45 anni, di Licata; Rosaria Cusumano, 61 anni, di Licata; Salvatore Cusumano, 47 anni, di Licata; Pasqualina Di Vincenzo, 51 anni, di Palma; Tommaso Famà, 52 anni, di Licata; Pietro Fuciglia, 47 anni, di Licata; Antonino Galanti, 51 anni, di Licata; Angelo Grillo, 45 anni, di Licata; Santina Guerriero, 37 anni, di Canicattì; Vincenzo Iacona, 42 anni, di Licata; Francesco Damiano Incorvaia, 30 anni, di Licata; Tommaso La Cognata, 60 anni, di Licata; Benedetto Licata, 59 anni, di Licata; Rosamaria Licata, 30 anni, di Licata; Raimondo Giuseppe Lo Giudice, 52 anni, di Palma di Montechiaro; Carlo Lo Vasco, 41 anni, di Licata; Pietro Lo Vasco, 47 anni, di Licata; Caterina Mammoliti, 41 anni, di Licata; Pina Marotta, 40 anni, di Licata; Cinzia Emilia Martello, 41 anni, di Licata; Calogero Massaro, 42 anni, di Licata; Amedeo Mazza, 58 anni, di Palma; Antonino Monachello, 44 anni, di Licata; Calogero Mulè, 25 anni, di Canicattì; Gabriele Portelli, 44 anni, di Licata; Vincenza Portelli, 39 anni, di Licata; Giuseppina Posata, 44 anni, di Licata; Marilena Re, 46 anni, di Licata; Angelo Ripellino, 39 anni, di Licata; Calogero Ruggeri, 47 anni, di Palma; Massimo Emiliano Russello, 42 anni, di Licata; Giuseppa Salviccio, 66 anni, di Licata; Marcella Salviccio, 40 anni, di Licata; Giuseppe Semprevivo, 34 anni, di Licata; Filippo Stincone, 33 anni, di Palma; Luigi Tosolini, 34 anni, di Licata; Onofrio Triglia, 39 anni, di Licata; Cornelia Tudor, 46 anni, di Licata; Rosaria Angela Valoroso, 41 anni, di Licata; Carmela Vedda, 53 anni, di Licata; Gaetano Vedda, 56 anni, di Licata; Gaspare Vitali, 62 anni, di Licata.

I reati contestati sono l’associazione a delinquere, il falso e la truffa. I fatti risalgono al periodo compreso fra il 2010 e il 2013. Sono in particolare due – la “Angelina” e la “Verona” – le società fantasma che sarebbero state messe in piedi. I presunti componenti dell’organizzazione (il vincolo associativo, comunque, non è contestato a tutti) avrebbero poi pure creato delle aziende agricole individuali per la fittizia assunzione dei braccianti agricoli.