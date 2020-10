Coronavirus, ricoverati a Licata 4 degli anziani positivi della Rsa di Sambuca

Quattro de 64 anziani già ospiti della Rsa di Sambuca di Sicilia, risultati postivi al coronavirus, sono ricoverati al quinto piano dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. A comunicarlo è stato il sindaco Giuseppe Galanti. Nella struttura di Sambuca di Sicilia - zona rossa, per decisione del presidente della Regione, - dovrebbero dunque essere rimasti sei "nonnini". Appena ieri sera il sindaco di Sambuca era tornato a ribadire la richiesta di evacuazione degli anziani ospiti, anche perché operatori e assistenti della struttura sono anche loro positivi al Covid-19 e non riescono a prendersi cura, in maniera efficiente, degli ospiti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nel rispetto del vigente protocollo – sono le parole del sindaco di Licata, Pino Galanti, – a seguito del grave situazione venutasi a creare nella Rsa di Sambuca di Sicilia, le autorità sanitarie sono state costrette a suddividere i pazienti anziani affetti da coronavirus in vari ospedale della provincia. Quattro sono stati trasferiti a Licata e sono ricoverati al quinto piano del nostro ospedale. Si tratta di pazienti asintomatici, che saranno seguiti da personale medico, infermieristico ed ausiliario esclusivamente destinati a loro. I quattro saranno tenuti in totale isolamento e a parte il personale loro destinato non potranno ricevere alcuna visita, nemmeno dai familiari più stretti - ha proseguito, cercando di evitare allarmismi da parte dei licatesi, il sindaco Galanti - . Invito i miei concittadini a non preoccuparsi e ad ancora mi appello al loro senso di responsabilità per il rispetto delle regole, quale uso della mascherina, mantenimento del distanziamento fisico, il lavaggio costante delle mani, in modo da prevenire l'insorgere di nuovi casi di contagio".