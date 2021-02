Coronavirus, piccolo focolaio al reparto di Medicina: c'è stato anche un decesso

Il Covid-19 torna a fare, concretamente, paura. Specie se un piccolo focolaio è stato accertato al reparto di Medicina dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata. Ieri, all'improvviso, quattro pazienti ricoverati - e a quanto pare entrati sani nell'unità operativa - sono risultati positivi al Coronavirus. In serata, stando a quanto si apprende, la tragedia: c'è stata una vittima. A perdere la vita è stata una ottantacinquenne.

Naturalmente, già dalla mattina di ieri, dopo la scoperta dei casi di positività, sono stati subito messi in atto tutti i protocolli per mettere in sicurezza pazienti, medici, operatori sanitari e l'intero reparto.