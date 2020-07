Difficoltà a smaltire i tamponi pre-intervento, pazienti in attesa da giorni

Difficoltà all'ospedale San Giacomo D'Altopasso per gestire i controlli prima degli interventi chirurgici finalizzati a limitare il diffondersi del Covid-19. A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giornale catanese parla di pazienti in attesa da giorni in astanteria dell'esito del tampone per individuare il Coronavirus prima degli interventi programmati, con un pronto soccorso congestionato e aree grige stracolme di gente in attesa.