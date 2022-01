VIDEO | Licata, sterminata un'intera famiglia: 4 i morti, le immagini dal luogo della strage

Gli omicidi sono avvenuti nelle campagne di contrada Safarello. Angelo Tardino avrebbe fatto fuoco contro il fratello, la cognata e i due nipoti di 11 e 15 anni al culmine di una lite per questioni legate all'eredità. Poi avrebbe tentato il suicidio sparandosi in testa: adesso è in coma irreversibile all'ospedale di Caltanissetta