Nascondeva in campagna una pistola con matricola punzonata, arrestato

Nascondeva nella sua casa di campagna una pistola a tamburo con matricola punzonata. Un’arma illegale che è risultata essere anche carica. Un operaio sessantaseienne di Licata è stato arrestato, dai carabinieri della compagnia, per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di arma clandestina e relativo munizionamento. L’arresto è stato già convalidato dal giudice che ha disposto a carico dell’indagato la custodia cautelare ai domiciliari.

I carabinieri, durante un massiccio controllo per prevenire e reprimere i reati, hanno fatto una perquisizione domiciliare – nel centro di Licata – del sessantaseienne. Perquisizione che ha dato esito negativo. Le verifiche si sono, a questo punto, estese anche alla residenza di campagna, in territorio di Butera. Ed è proprio nella casa di campagna che è stata trovata la pistola a tamburo con matricola punzonata, con all’interno tre proiettili.

L’uomo è stato, naturalmente, arrestato in flagranza di reato e l’arma è stata sequestrata. Verrà inviata al Ris di Messina per tutte le verifiche di rito. I carabinieri cercheranno di stabilire la provenienza dell’arma clandestina, ma anche e soprattutto se è stata o meno utilizzata in determinati fatti di microcriminalità o di sangue. Servirà, inevitabilmente, del tempo per provare a mettere dei punti fermi nell’inchiesta sulla provenienza della misteriosa pistola a tamburo. Intanto, l’arresto del sessantaseienne è stato appunto convalidato – su richiesta della Procura di Gela – ed è stata disposta, dal gip, la custodia cautelare ai domiciliari.