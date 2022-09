Tribunale

Perde bimbo in grembo e diventa sterile per un'ipertensione non curata: due medici a giudizio

La donna si presentò in ospedale alla 35esima settimana di gestazione accusando mal di testa, ipertensione e una riduzione delle piastrine. Il sanitario del pronto soccorso e il ginecologo non l'avrebbero ricoverata fino al cesareo di urgenza per la rimozione del feto e dell'utero