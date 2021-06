Licata è sotto choc: è morto l'ex assessore e ispettore in congedo Annalisa Cianchetti

Aveva 53 anni, era stata ispettore della polizia di Stato, poi assessore comunale e - nel 2018 - anche candidata a sindaco per il Movimento Cinque Stelle. Era - e resterà - un simbolo di donna, madre coraggiosa, leale e corretta. E' morta stamani, in seguito ad una lunga malattia, Annalisa Cianchetti, ispettore della polizia in congedo, attività politica e donna impegnata nel sociale sempre in difesa dei più deboli.

Licata, ma non soltanto, è sotto choc.

“Sono provato – ha detto il sindaco Pino Galanti – dalla scomparsa di Annalisa Cianchetti, donna e madre coraggiosa, leale, corretta. Annalisa Cianchetti è stata una gran persona. Sempre attiva nel sociale, vicina ai più deboli ed a chi soffre, con una grande passione per la politica dalla parte della gente, fino alla fine ha dimostrato un coraggio ed una dignità non Comuni. Ai familiari – aggiunge il primo cittadino – rivolgo, anche a nome di tutta la comunità licatese, le mie più sentite condoglianze. Oggi Licata perde una persona eccezionale, il cui cammino terreno però non sarà mai dimenticato”.