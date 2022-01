Scoppia una lite fra immigrati: uno viene accoltellato alla coscia, è "caccia" ai due aggressori

Un giovane marocchino, nella tarda serata di ieri, è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dopo essere stato accoltellato alla coscia da due connazionali. In corso Roma, nei pressi di un bar, sarebbe scoppiata una lite, per futili motivi o forse perché i migranti erano "alticci", fra connazionali. E ad un certo punto, in due si sono scagliati contro il terzo che è stato appunto accoltellato.

Il marocchino è stato soccorso e portato in ospedale dove i medici gli hanno applicato diversi punti di sutura e hanno diagnosticato una prognosi di circa otto giorni, salvo complicazioni. Del caso si stanno già occupando i carabinieri che, quale primo passaggio investigativo, hanno verificato l'eventuale presenza - lungo corso Roma - di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Le telecamere, ancora una volta, infatti, potrebbero fare in modo che i militari dell'Arma si immettano, e anche rapidamente, sulla giusta pista da seguire per identificare i due marocchini aggressori.