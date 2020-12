Occultava nel casco 102 grammi di marijuana, denunciato licatese sottoposto all'avviso orale

E' stato trovato in possesso - occultato all'interno di un casco protettivo - di 102 grammi di marijuana. In una stanza, sul retro dell'immobile, sono stati invece rinvenuti un bilancino di precisione e un sacchetto di juta con residui di sostanza vegetale, verosimilmente marijuana. Un licatese, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale del questore di Agrigento, è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Licata, la polizia è venuta a conoscenza - nel corso di un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti - che un "avvisato" (cioè sottoposto ad avviso orale del questore) occultava droga in un suo immobile. I poliziotti del commissariato di Licata hanno immediatamente fatto scattare la perquisizione domiciliare. Ed è durante queste verifiche che è stato ritrovato, ben occultato all’interno di un casco protettivo, un sacchetto di cellophane trasparente contenente 102 grammi di marjuana. In una stanza posta sul retro dell’immobile, - ha ufficializzato la Questura - sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisone e un sacchetto in juta contenente dei residui di sostanza vegetale, verosimilmente marjuana. Tutto è stato sequestrato e il licatese è stato denunciato alla Procura.