Sbarco alleato, in fondo al mare del Pisciotto ritrovato un elmetto americano

A quasi 80 anni dallo sbarco al leato del 10 luglio 1943, il mare continua a "regalare" oggetti che raccontano una storia che nessuno ha dimenticato. Ieri pomeriggio il sommozzatore Livio Pennisi ha individuato un elmetto con maschera Polaroid (verosimilmente appartenuto ad un ufficiale statunitense che partecipò allo sbarco di 78 anni fa) in fondo al mare del Pisciotto, non troppo lontano dalla riva. Ha segnalato la cosa al gruppo archeologico Finziade che è intervenuto nella zona, ha eseguito un sopralluogo ed ha avvertito la Soprintendenza del Mare e le autorità.

I sub di Finziade si sono immersi ed hanno recuperato l'elmetto che, una volta ripulito, verrà esposto nel Museo del Mare e dello Sbarco. “ Un nuovo cimelio – spiega Fabio Amato - che andrà ad arricchire il Museo dello Sbarco del chiostro Sant'Angelo. Il luogo del ritrovamento è la spiaggia della foce Gallina, nome in codice “ Spiaggia Rossa ” dove sbarcò la settima armata guidata dal generale Patton. Non è il primo reperto recuperato in questo tratto di mare. Qualche anno fa erano stati recuperati un fucile americano M1 G arant e una maschera antigas ”.