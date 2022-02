L'intimidazione all'assessore Scrimali, il sindaco: "Siamo sgomenti, ma ribadiamo il nostro impegno"

"Siamo esterefatti e sgomenti per questo vile gesto nei confronti del nostro collega. Ma ribadiamo il nostro impegno per la collettività". Lo hanno detto il sindaco di Licata, Pino Galanti, e il suo vice Antonio Montana in merito all'intimidazione subita dall'assessore comunale Calogero Scrimali che si è ritrovato davanti al cancello della sua abitazione di campagna una testa di cinghiale.

"Non ci riusciamo a dare una spiegazione a questo vile gesto, un comportamento da codardi - hanno continuato sindaco e vice sindaco di Licata - . Scrimali è molto scosso, lo siamo un po' tutti del resto, ma l'assessore non sta facendo mancare il suo quotidiano impegno. Siamo, naturalmente, a disposizione dei carabinieri, qualora avessero bisogno anche di noi e confidiamo nelle indagini affinché si arrivi ad individuare il responsabile di questo vile gesto".