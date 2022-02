Il maxi controllo dei carabinieri: "pizzicati" 6 indebiti percettori di reddito di cittadinanza

Sei licatesi sono stati denunciati poiché percettori indebiti del reddito di cittadinanza. Un ventunenne è stato deferito perché trovato in possesso, nella sua camera da letto, di 16 piante di marijuana e tutto il materiale per la coltivazione e poi un 49enne è finito nei guari per violazione delle prescrizioni attinenti la libertà vigilata. Sono questi alcuni dei risultati raggiunti dal controllo coordinato realizzato stamani dai carabinieri della compagnia di Licata, assieme al nucleo elicotteri di Palermo e ai cinofili di Nicolosi.

I militari dell'Arma hanno poi segnalato alla Prefettura altri tre licatesi per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed elevato 26 sanzioni al codice della strada per un importo complessive di oltre 3.000 euro. Nel complesso sono state controllate in totale 105 persone, comprese quelle sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nonché 52 veicoli