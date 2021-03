Fuoco all'auto usata da un pastore, la polizia apre un'inchiesta

Un’autovettura, una Fiat Punto, devastata dalle fiamme a Licata. Delle indagini – per fare chiarezza su cosa abbia fatto sviluppare l'incendio – si sta occupando la polizia.

Nei pressi di via Cotturo, è andata a fuoco l’utilitaria utilizzata da un pastore trentacinquenne. Le fiamme sono state circoscritte e spente dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, mentre dell’attività investigativa si stanno occupando i poliziotti del commissariato. Accanto alla Fiat Punto non sono state trovate taniche o bottiglie sospette, né inneschi vari. Motivo per il quale ieri si parlava di “cause in corso d’accertamento”. Nessuna ipotesi, di fatto, veniva esclusa: né quella dolosa, né quella accidentale.

Certo risultava però essere che il pastore trentacinquenne, diversi mesi addietro, ha subito un altro incendio di auto. Un “dettaglio” questo che potrebbe, naturalmente, significare tutto o niente. Ma spetterà alle indagini dei poliziotti, laddove possibile, fare chiarezza su cosa sia accaduto a Licata.