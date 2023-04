Nuova notte di fuoco a Licata: devastate dalle fiamme le auto di un medico e di un pescatore

Notte di fuoco, l'ennesima, a Licata dove, in via Gela, sono andate a fuoco due autovetture: una Fiat Panda di proprietà di un medico in pensionato, genitore di un appartenente alle forze dell'ordine, e una Fiat Punto di un pescatore cinquantacinquenne.

Le fiamme, sviluppatesi intorno all'una della notte: quella fra ieri e oggi, sono state circoscritte e spente dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Sul posto, raccolto l'allarme, si sono subito precipitati anche i carabinieri della compagnia cittadina. E proprio i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza su cosa abbia innescato la scintilla iniziale. Le cause del falò di auto risultano essere, infatti, "ancora da accertare".

I veicoli sono andati completamente distrutti.

Scontato, visto che si tratta ormai di consuetudinari passi investigativi iniziali, che i carabinieri abbiano verificato se, nei pressi della zona dove si è sviluppato il doppio incendio di auto, vi siano o meno degli impianti di videosorveglianza. Telecamere i cui filmati potrebbero naturalmente dare, come hanno dimostrato passati fatti di cronaca, un rapido e decisivo input investigativo.

Sempre a Licata, e sempre durante la notte, i pompieri sono intervenuti in via Torregrossa per spegnere circoscrivere e domare un incendio rifiuti.