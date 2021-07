Brucia l'auto di un bracciante agricolo di 20 anni, avviate le indagini

Brucia l'auto, una Alfa Romeo Mito, di proprietà di un bracciante agricolo ventenne. E' accaduto stanotte, in corso Italia, a Licata. Erano le tre del mattino quando l'Sos arrivava alla sala operativa dei vigili del fuoco e i pompieri del distaccamento di corso Argentina, immediatamente, si precipitavano. Idranti alla mano sono rimasti al lavoro per circa un'ora.

In corso Italia anche i poliziotti del commissariato cittadino che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli. Le cause del rogo non sono apparse, non immediatamente almeno, chiare. Si parla infatti di "cause ancora in corso d'accertamento". Spetterà all'attività investigativa dei poliziotti che, al momento, è ancora in fase embrionale provare a fare chiarezza su cosa abbia innescato la scintilla iniziale.