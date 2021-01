Incendiata Bmw abbandonata, qualcuno ha voluto far "pulizia"?

Hanno voluto far pulizia? Eliminare quella carcassa di auto che, da tempo, fin troppo tempo, risultava essere abbandonata su un terreno privato di via Cesare Carbonelli? Sembra essere questa l’ipotesi investigativa privilegiata, dai carabinieri, per spiegare l’incendio che, ieri, a metà mattinata, è stato appiccato ad una vecchia Bmw.

Ad accorrere, una volta acquisita la segnalazione, sono stati i pompieri del distaccamento di Licata e i carabinieri.

I primi hanno domato l’incendio, i militari dell’Arma invece si sono occupati di avviare le indagini che per prima cosa sono indirizzate ad identificare il proprietario della vecchia auto, un mezzo che è risultato essere perfino privo di targhe.