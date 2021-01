I continui falò di cassonetti dei rifiuti, incastrato il piromane: è un disoccupato di 52 anni

Il piromane di Licata, colui che per alcune notti di fila ha appiccato il fuoco ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, ha un nome e cognome. E' stato identificato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A scoprire che si tratta di un licatese, incensurato e disoccupato, di 52 anni sono stati i carabinieri della stazione di Licata.

I militari dell'Arma, coordinati dal comandante della compagnia: il capitano Francesco Lucarelli, sono riusciti ad arrivare alla piena identificazione dell'autore dei diversi falò dopo aver acquisito e vagliato numerosi filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza privata. Grazie ad un lavoro paziente e certosino, i carabinieri hanno acquisito elementi e dettagli chiari e sufficienti per dare un nome e cognome al piromane che, adesso, dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di danneggiamento aggravato.

Dopo i continui, di fatto sistematici, raid distruttivi, il sindaco di Licata Pino Galanti aveva lanciato un accorato appello, chiedendo un potenziamento dei controlli. E negli scorsi giorni, in Prefettura, alla presenza delle massime autorità provinciali, si era tenuto anche un apposito tavolo tecnico. Era nel frattempo in corso, coperta dal massimo riserbo, l'attività investigativa dei carabinieri della stazione di Licata che sono riusciti, e nel giro di pochissimi giorni, a fare chiarezza.