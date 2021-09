Il Giro di Sicilia fa tappa a Licata, Galanti: "Vetrina internazionale di prestigio"

Juan Sebastian Molano, della UAE Emirates, con il tempo di 4h40'58" e alla media di 38,225 km/h, ha vinto la prima tappa del Giro di Sicilia di ciclismo, organizzato da Rcs Sport - La Gazzetta dello Sport.

Il colombiano, sul percorso che collega Avola a Licata, lungo 179 chilometri, ha preceduto Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team), secondo, e l'argentino Maximiliano Richeze (UAE Emirates), terzo. Col gruppo sono arrivati Nibali e Froome.

"Una straordinaria occasione di visibilità internazionale per Licata". Così il sindaco Pino Galanti ha commentato l'arrivo in città della prima tappa della competizione.

"Si tratta – ha aggiunto Galanti – di una straordinaria occasione di visibilità per la nostra città, che per una volta è finita in televisione per un evento positivo, internazionale. Abbiamo voluto fortemente questo evento, e lo abbiamo ottenuto perché presenti nelle opportune sedi a livello regionale".