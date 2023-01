Ladri scatenati allo stadio Saporito: portati via porte di ferro, panchine e persino i contatori della luce

Ladri in azione allo stadio Saporito di Licata, seconda struttura sportiva cittadina utilizzata per gli allenamenti dalla Real Licata, formazione che milita in seconda categoria e dalla Santa Sofia.

Dall'impianto della frazione del Villaggio dei fiori sono spariti porte di ferro, attrezzi, panchine, cavi elettrici e persino i contatori dell'energia elettrica. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini.