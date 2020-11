Si sposta da Favara a Licata per rubare in un negozio: scattano denuncia e multa

Un favarese è stato sorpreso dalla polizia a rubare in un’attività commerciale di Licata. L'uomo, oltre ad essere stato denunciato per furto, è stato multato per avere violato il nuovo Dpcm anticovid che vieta gli spostamenti fra un Comune e l'altro.

L’uomo, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, è entrato in un’attività commerciale ed approfittando di un attimo di distrazione del titolare, ha aperto la cassa ed ha provato a rubare l’incasso. Il proprietario, però, lo ha sorpreso sul fatto ed ha avvertito la polizia.

Gli agenti sono intervenuti in pochi minuti e lo hanno bloccato. Nei suoi confronti verrà emesso anche, da parte del questore di Agrigento, il cosiddetto “foglio di via” che gli vieterà di tornare a Licata per tre anni.