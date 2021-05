Sfondano la porta e arraffano argenti e oggetti Swarovski: furto da 20 mila euro in negozio

Hanno sfondato la porta di ingresso laterale dell’esercizio commerciale e si sono impossessati di tutti gli oggetti in argento e Swarovski che hanno trovato. Un colpo che potrebbe arrivare anche a circa 20 mila euro. E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica, in una via del centro di Licata.

Fatta la scoperta, è stata subito chiamata la polizia. Gli agenti del locale commissariato, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, si sono occupati prima della constatazione del furto e poi hanno avviato le indagini. Sul posto, anche la Scientifica a “caccia” di eventuali tracce o indizi per identificare i balordi. Un colpo che è stato messo a segno quasi sicuramente da una banda. Impossibile pensare infatti ad un furto realizzato da un delinquente solitario. I poliziotti hanno acquisito le immagini di alcuni sistemi di video sorveglianza. Le bocche sono però rigorosamente cucite.